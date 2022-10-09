Воронежские гандболисты победили в Ростове

После вчерашней победы «Воронеж» занимает первое место с шестью очками. Фото со страницы ГК "Воронеж" в VK.

Накануне, 8 октября, в Ростове состоялся матч чемпионата России в высшей лиги по гандболу среди мужских команд. Местный «ДГТУ-Лидер» принимал ГК «Воронеж». Команды подошли к очному поединку с разным настроением – хозяева вернулись с пустым багажом из Чехова, а воронежцы, наоборот, были на подъеме после двух домашних побед над астраханским «Динамо-СШОР».

Ростовчане вели в счете большую часть первого тайма, но в итоге ушли на перерыв в роли догоняющих (11:13). И после паузы воронежцы уже не выпускали инициативу из своих рук. Итог – 29:26 в пользу команды Алексея Доронкина.

Самыми результативными в составе «Воронежа» стали Никита Филев (пять очков) и Никита Палишев (четыре). После вчерашней победы «Воронеж» занимает первое место с шестью очками, опережая белгородский «Технолог-Спартак» по разнице мячей. Сегодня, 9 октября, наши ребята проведут второй матч в Ростове. Начало в 14:00.