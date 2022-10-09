В Воронежской области за сутки от коронавируса умерли шесть человек

Смерти от COVID-19 вновь стали фиксировать уже в течение трех суток. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Снова увеличилась суточная смертность от последствий коронавируса. По данным санитарных врачей на утро воскресенья, 9 октября, умерли еще шесть человек. На начало дня 8 октября смертей было четыре. А на утро 7 октября – 5. Всего с начала пандемии COVID-19 унес в могилу 8 482 наших земляка.

А вот число новых заболеваний снова снизилось. На этот раз заразились 442 человека, 30 из них попали в больницы. На утро 8 октября, напомним, их было 509. Всего же за время пандемии коронавирусом заболели 461 159 жителей Воронежской области.

Еще 724 человека выздоровели. При этом на утро 8 октября победивших ковид было почти в два раза больше – 1 392. Всего с ковидом за время пандемии справились 445 098 жителей Воронежской области.

На данный момент в нашей области из ограничительных мер действуют лишь рекомендации по ношению масок в общественных местах, в частности, в транспорте и в административных учреждениях. Пока ничего нового власти вводить не собираются.