В центре Воронежа «Фольксваген» врезался в столб: ранены трое парней и девушка

Фото: скрин с поста Руслана Зайкина. Фото: «Аварии/ДТП/Воронежа».

В воскресенье, 9 октября, в 00.30 у дома № 17 по улице Кольцовской случилась авария. 19-летний воронежец, руливший «Фольксваген-Тигуан», потерял контроль над машиной и врезался в фонарные столб. Машина загорелась.

Водитель и три его пассажира (двое молодых людей и девушка, им всем по 19 лет) получили травмы разной степени тяжести. Их отвезли в больницу.

Полицейские выясняют, почему юный водитель не справился с управлением своим «Фольксвагеном».

Напомним, 8 октября в Верхнехавском районе воронежец, руливший «Киа», сбил насмерть 57-летнего велосипедиста.