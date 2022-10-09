В Воронеже построят дорогу рядом с Северным лесом

При строительстве дороги важно не повредить Северному лесу. Фото: из архива «КП»

В Воронеже построят новую автодорогу от Антонова-Овсеенко в направлении улицы 60-й Армии. Постановление о подготовке документации для нее подписал мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Дорога будет небольшой – предполагаемая длина всего 854 метра. Ее планировкой займутся специалисты ООО «Центр-Дорсервис». На сбор данных им дали два месяца. До полугода может занять подготовка документации по планировке территории и ее согласование.

На строительство накладывают немало ограничений. Часть дороги должна проходить в границах Северного леса – памятника природы областного назначения. Важно вести работы так, чтобы ему не навредить. Кроме того, определенные ограничения есть и из-за того, что дорогу будут строить на территории, прилегающей к аэродрому. А еще в этом месте шли ожесточенные бои Великой Отечественной войны. Не исключено, что там есть останки погибших воинов. Еще и поэтому строительство дороги должны вести осторожно.