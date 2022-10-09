Появилось видео голов и опасных моментов в матче воронежского «Факела» и питерского «Зенита»

Мяч в этом игровом эпизоде чудом не залетел в ворота "Факела". Фото: кадр с видео

Появилась нарезка лучших моментов домашнего матча «Факела» с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Воронежские болельщики во время их просмотра смогут снова пережить незабываемые эмоции от ничьей с бессменным лидером российского футбола последних нескольких лет.

Например, можно еще раз полюбоваться отточенным «стандартом», после которого Георгий Гонгадзе открыл счет. Заодно восхититься мастерством Деяна Ловрена, который как рукой отдал голевую передачу Малкому. И подивиться, как тот же бразилец «запорол» еще несколько опасных моментов, а один раз «Факел» здорово выручила штанга.

Напомним, «Факел» после этой победы, хоть и спустился на одну строчку вниз, на 13 место, оторвался на одно очко от московского «Локомотива». Железнодорожники после выездного разгрома от «Сочи» 0:4 наконец-то выгнали немецкого бедолагу главного тренера Йозефа Циннбауэра и заодно спортивного директора Томаса Цорна.