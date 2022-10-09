В Воронежской области водитель иномарки сбил насмерть велосипедиста

Сбитый "Киа" 57-летний велосипедист умер до приезда скорой. Фото: Евгения ГУСЕВА

В субботу, 8 октября, в селе Большая Приваловка Верхнехавского района случилась авария, где погиб мужчина.

В 18.56 у дома № 2 по улице Советской 36-летний житель Воронежа, руливший «Киа Спортейдж», сбил велосипедиста, ехавшего впереди. 57-летний мужчина из Острогожска умер от полученных травм до приезда скорой.

- Всего 8 октября в Воронежской области случилось 117 ДТП, из них в Воронеже – 74, на дорогах в районах – 28 и еще 15 – на федеральных трассах. В 12 авариях один человек погиб, 13 получили травмы. Автоинспекторы задержали 14 пьяных водителей и еще 8 выезжавших на встречную полосу, - сообщили в региональном ГУ МВД.