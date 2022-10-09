В Воронежской области сгорела иномарка

В субботу, 8 октября, около часа дня в селе Большая Казинка Павловского района случился пожар.

- О возгорании автомобиля «Форд-Транзит» в дежурную часть сообщили в 13.20. На место ЧП выезжали три наших специалиста на одной машине. Также там работала добровольная пожарная команда из села Большая Казинка. С возгоранием справились уже в 13.25. Однако к тому времени огонь успел повредить моторный отсек и салон иномарки на площади три квадратных метра. По оперативным данным, пострадавших на пожаре не было, - рассказали в региональном ГУ МЧС.