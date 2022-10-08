В воронежском парке волонтеры отобрали у коммерсантов двух больных сов

Птицы находятся на лечении Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Центральном парке волонтеры отобрали у «предпринимателей» двух сов. На протяжении двух недель коммерсанты предлагали посетителям парка сфотографироваться с дикими птицами. Об этом сообщили в Центре охраны животных «Наша природа» в субботу, 8 октября.

Сейчас сова сипуха и ушастая сова находятся на попечении Центра. У обеих птиц есть проблемы со здоровьем из-за неправильного ухода. Обследование показало затемнения в легких, отечность петель кишечника и повышенную контрастность почек. Волонтеры намерены нормализовать кормление птиц и провести лечение антибиотиком.

- Очень огорчают люди, которые не только игнорировали нарушение закона, но и охотно пользовались услугами, фотографируясь с дикими птицами. Не очень понятна и позиция администрации парка «Динамо», которая позволяла происходить этому на своей территории, - отметили в Центре «Наша природа».

По словам волонтеров, фотографы нарушили ряд законов: «О животном мире», «Об ответственном обращении с животными», «О ветеринарии».