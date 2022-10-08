В воронежском селе мужчина угнал автомобиль соседа, чтобы съездить за спиртным

В Бобровском районе хозяин УАЗ «Патриот» неосмотрительно оставил ключи зажигания в замке и чуть не лишился автомобиля. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в субботу, 8 октября.

Автомобиль был припаркован во дворе частного дома в селе Хреновое. В районе 18.00 мимо проходил 44-летний местный житель. Он увидел ключи в замке зажигания и решил воспользоваться ситуацией. Однако мужчина не смог справиться с переключением скоростей и врезался в препятствие, проехав небольшой участок. При этом угонщик ударился головой об руль. ДТП заметили соседи, которые и вызвали полицию.

В отделе полиции задержанный во всем сознался. Он заявил, что собирался съездить на машине односельчанина в магазин за спиртным. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.