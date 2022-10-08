В Воронеже ликвидируют автобусный маршрут №33

Обслуживать население будет маршрут №32 Фото: с сайта мэрии Воронежа

В Воронеже ликвидируют маршрут №33 «ул. Перхоровича – Студ. Городок ВПИ». Автобусы перестанут выходить на линию уже в понедельник, 10 октября. Об этом сообщили в городской администрации.

По словам руководителя управления транспорта Максима Захарова, перевозчик перестал выполнять условия контракта. Кроме того, без маршруток жители не останутся:

– В маршрутной сети за последние годы были проведены изменения в части организации движения городского пассажирского транспорта по улицам Путиловской и Краснозвездной, обслуживание которых ранее выполнялось маршрутом № 33. В настоящее время по этим направлениям курсируют автобусы маршрута № 32, путь следования которого проходит улице Плехановской, проспекту Революции, Университетской площади, тем самым обеспечивая проезд к различным социальным объектам, – пояснил Захаров.