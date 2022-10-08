В попытке заработать на инвестициях житель Воронежской области отдал мошеннику 700 тыс. рублей

По факту возбудили уголовное дело Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пытаясь заработать на инвестициях, 54-летний житель Репьевского района потерял 700 тыс. рублей. Деньги он перевел мошеннику, который представился брокером. Осознав, что его обманули, потерпевший обратился в полицию. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в субботу, 8 октября.

Мужчина пояснил, что 6 октября ему позвонил неизвестный, представившись сотрудником брокерской компании. Финансист предложил заработать на акциях. В итоге лже-брокер обманом забрал деньги, после чего перестал выходить на связь.

По факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению.