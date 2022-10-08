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Происшествия8 октября 2022 15:03

В попытке заработать на инвестициях житель Воронежской области отдал мошеннику 700 тыс. рублей

Лже-брокер получил деньги и перестал выходить на связь
Мария Щербакова
По факту возбудили уголовное дело

По факту возбудили уголовное дело

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пытаясь заработать на инвестициях, 54-летний житель Репьевского района потерял 700 тыс. рублей. Деньги он перевел мошеннику, который представился брокером. Осознав, что его обманули, потерпевший обратился в полицию. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в субботу, 8 октября.

Мужчина пояснил, что 6 октября ему позвонил неизвестный, представившись сотрудником брокерской компании. Финансист предложил заработать на акциях. В итоге лже-брокер обманом забрал деньги, после чего перестал выходить на связь.

По факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению.