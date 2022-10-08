Главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов после победы над «Зенитом»: «Наши игроки молодцы, справились»

Дмитрий Пятибратов. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов после матча с питерским «Зенитом» был сосредоточен и далеко не светился от радости. Хотя ничья с лидером, безусловно, результат хороший.

На вопрос о выходе на замену лучшего бомбардира ФНЛ прошлого сезона Максимова Пятибратов ответил так:

- Безусловно, была надежда, что он найдет момент и забьет мяч. В целом о матче могут сказать, что некоторые футболисты сыграли не на своих позициях, но молодцы, справились.

- Как оцените поле?

- У меня нет претензий, рады тому, что играем на таком прекрасном стадионе. В Краснодаре, например, стригут траву, чтобы мяч двигался быстро, в Грозном, наоборот, делают все, чтобы замедлять. Мы не делаем ничего специально и не киваем на поле. К тому же главный тренер «Зенита» справедливо заметил, что поле одинаковое для обеих команд.

- Почему так не появился в матче Ильнур Альшин?

- Альшин был готов к игре, мог выйти, но все-таки не решились его на такой матч выпустить. В матче с «Химками» он может появиться на поле, возможно, даже в стартовом составе.

- Вы предъявили «Зениту» боевитость и «стандарты». Можете ли в следующей игре преподнести «Химкам» еще и какой-нибудь другой сюрприз?

- «Стандарты», кстати, тоже искусство. Понимали, что в открытой игре с «Зенитом» у нас шансов было бы мало. Еще пока растем, в некоторых матчах подстраиваемся под соперника. Надеемся хорошо подготовиться к матчу с «Химками» и преподнести им сюрпризы.