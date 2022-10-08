Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после ничьей с воронежским «Факелом»: «Считаю, что мы сыграли хороший матч»

Сергей Семак. Фото: Юрий КОЗЛОВ

После ничьей с «Факелом» главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча:

- Мы сыграли хороший матч. Имели подавляющее преимущество, создали массу голевых моментов. Но тем не менее потеряли очки, это футбол, бывает и такое. Качество поля не позволяло слишком много играть низом, поэтому игра была немного однообразной. Тем не менее у нас были моменты, когда мяч чудом не залетал в ворота «Факела».

- Вы проиграли московскому «Спартаку» в Кубке 0:3, теперь сыграли вничью с «Факелом». Можно ли говорить, что у команды определенный спад?

- Я так не считаю. Эти результаты нас не удовлетворяют, но не могу сказать, что качество игры у нас просело. По нему у меня особых вопросов к игрокам нет.

- Сегодня болельщики скандировали протесты относительно введения Fan ID. Какова ваша позицию по этому поводу?

- Есть закон, но мы все теряем от того, что не все болельщики приходят на стадион. Нужен диалог, объяснять людям, зачем это нужно.

- Атмосфера в Воронеже соответствовала уровню Премьер-лиги?

- Конечно. Хорошая атмосфера, Воронеж – футбольный город. Всегда приятно играть, когда трибуны гонят вперед.

- По итогам игры могли бы рассматривать кого-то из игроков «Факела» как потенциальных футболистов «Зенита»?

- По этому матчу не могу такое сказать. Игроки «Факела» по большому счету проявили себя только в защите. Да, у них есть желание сумасшедшее, настрой, стандарты. Мы действия всех футболистов анализируем, но нужна солидная игра в каждом матче.