За убийство брата воронежца направят на принудительное лечение

На принудительное лечение может отправится 47-летний житель Воронежа, который убил своего брата. Труп нашли с многочисленными ножевыми ранениями. Расследование уголовного дела завершено, материалы направили в суд. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области в субботу, 8 октября.

Как рассказали в ведомстве, 1 августа в полицию обратились жители дома на улице Чайковского. Они сообщили, что из одной квартиры доносится сильный неприятный запах. Полицейские совместно с сотрудниками МЧС вскрыли дверь. В квартире обнаружили тело 52-летнего мужчины с многочисленными ножевыми ранениями. Под подозрение попал брат покойного.

Изначально мужчина вину не признавал. Он заявлял, что не заходил в комнату к родственнику, думая, что того нет дома. Однако расследование показало обратное.

Психолого-психиатрическая судебная экспертиза показала, что у мужчины хроническое психическое расстройство. Убийство он совершил в состоянии невменяемости. Теперь же решение о принудительном лечении должен принять суд.