Еще четверо воронежцев скончались от последствий коронавируса

В Воронежской области за последние сутки положительные тесты на коронавирус получили 509 человек. В общей сложности с начала пандемии заболели 460 717. Такие данные представил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией в субботу, 8 октября.

Скончались за сутки еще четверо воронежцев. Общая статистика смертности достигла 8 478. С тяжелой формой заболевания госпитализировали 58 человек. При этом с больничного выписали 1 392.

Для сравнения, днем ранее заболевших было 560, а выздоровевших 1 676. Тогда ковид унес жизни пятерых человек.