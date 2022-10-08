Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт8 октября 2022 11:59

Воронежский «Факел» первый тайм с питерским «Зенитом» закончил вничью

На гол Гонгадзе ответил Малком
Юрий КОЗЛОВ
Этим ударом Георгий Гонгадзе открыл счет.

Этим ударом Георгий Гонгадзе открыл счет.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

В первом тайме домашнего матча «Факела» с «Зенитом» игра шла без опасных моментов до 12 минуте. Воронежская команда вновь сыграла своем козырем – угловым. Гонгадзе отлично ударил – Кержаков не справился – 1:0.

До перерыва «Факел» преимущество не сумел сохранить. После длинного заброса из глубины поля Малком покатил мяч мимо Свинова – 1:1. И отпраздновал его пробежкой с футбольным снарядом под майкой.

Пробежка Малкома после гола.

Пробежка Малкома после гола.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

Потом голкипер «Факела» чуть не подарил «Зениту» второй гол, питерский игрок пробил выше пустых ворот. Зато после этого Свинов пас, не позволив проткнуть мяч мимо себя в ближнем бою – 1:1 после первого тайма.