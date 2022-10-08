Задерживаются поезда в Крым, которые ходят через Воронеж

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Из-за взрыва на Крымском мосту задерживаются поезда №28 Москва – Симферополь и №170 Санкт-Петербург – Симферополь, которые проходят через Воронеж. Об этом сообщили в телеграм-канале РЖД в субботу, 8 октября.

Движение по мосту остановлено. Пассажиров, которые ждут поезда из Крыма, просят следить за обновлением информации.

Продажа билетов на поезда в Крым остановлена. Вернуть уже купленные можно без дополнительных сборов и плат. Сейчас решается вопрос о перевозке пассажиров альтернативными видами транспорта.

Напомним, рано утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. Из-за этого загорелись семь цистерн с топливом на проезжавшем мимо поезде. Обрушилось два автомобильных пролета моста. Препятствий для судоходства нет. Во время ЧП погибли минимум три человека.

После происшествия губернатор Александр Гусев поручил усилить охрану железнодорожных и дорожных мостов.