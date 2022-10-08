В Воронежской области усилят охрану мостов

В Воронежской области усилят охрану железнодорожных и дорожных мостов. Такое поручение дал губернатор Александр Гусев. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального правительства в субботу, 8 октября.

Решение было принято после того, как на Крымском мосту взорвался грузовик. Из-за этого загорелись семь цистерн с топливом на проезжавшем мимо поезде. Обрушилось два автомобильных пролета моста. Пострадавших нет. Препятствий для судоходства нет.

- Крым обеспечен запасом горючего и продовольствия. Паромная переправа находится в готовности к запуску. Все логистические схемы на случай ЧС отработаны, - рассказал советник главы Крыма Олег Крючков.