В Воронеже задержали курьеров телефонных мошенников, обманувших пенсионерок на 260 тыс.

Теперь им грозит до 5 лет лишения свободы Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В Воронеже задержали двух курьеров телефонных мошенников. Жертвы отдавали им деньги, пытаясь помочь родственнику, якобы попавшему в ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в субботу, 8 октября.

30 сентября этого года мужчины забрали у пожилых жительниц Воронежа 260 тыс. рублей. Как отметили в ведомстве, они действовали по сговору с третьим лицом.

Пенсионеркам звонили на стационарные телефоны. Им сообщали, что их родственники попали в ДТП, поэтому необходимо срочно оплатить лечение. Затем домой к потерпевшим приходили курьеры и забирали деньги.

Часть денег курьеры оставляли себе, а остальное отправляли сообщнику.

- Оперативниками была установлена причастность к совершению указанных хищений 30-летнего жителя Республики Дагестан и 20-летнего уроженца Ставропольского края. На территорию областного центра гастролеры прибыли с целью совершения данного преступления, - рассказала руководитель пресс-службы Главка Наталья Куликова.

Подозреваемых задержали, в отношении них возбудили уголовные дела по статье «мошенничество». Максимально им грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос о заключении их под стражу.