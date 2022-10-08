В воронежском селе нашли гриб весом более 6 кг

Гриб уже приготовили Фото: "Мой и твой Воронеж".

В селе Лозовое Верхнемамонского района нашли гриб весом более 6 кг. Фотографию с находкой местные жители выложили в социальные сети. Судя по записи, речь идет о «лангермании» – в народе «головач гигантский» (семейство шампиньоновых).

Гриб уже приготовили. По словам автора поста, по вкусу он напоминает куриное филе. Впрочем, есть его можно только в молодом возрасте, когда он внутри белый. Если гриб начал желтеть, то на вкус он будет больше походить на бумагу.

Отметим, по форме лангермания напоминает шар, реже яйцо. В диаметре он может достигать 50 см. Средняя масса – 1-4 кг.