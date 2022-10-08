Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия8 октября 2022 7:48

В Воронеже в ДТП с грузовиком пострадали три человека

Легковушка проехала на красный свет
Мария Щербакова
Пострадавших доставили в больницу

Пострадавших доставили в больницу

Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В Воронеже 23-летний водитель «Лады Приора», проехав на красный свет, врезался в ГАЗ-3302. За рулем грузовика был 46-летний местный житель. ДТП произошло у дома № 13/1 по улице Илюшина в 14.50 пятницы, 7 октября. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

В ДТП пострадали оба водителя, а также пассажир «Лады» - 21-летняя девушка. С травмами различной степени тяжести их отвезли в больницу. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.