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Общество8 октября 2022 7:19

Из-за ремонтных работ в Воронежской области изменили расписание электричек

С опоздание прибудут три пригородных поезда
Мария Щербакова
Об изменениях предупредили в ППК "Черноземье"

Об изменениях предупредили в ППК "Черноземье"

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из-за ремонтных работ на железнодорожных путях в Воронежской области изменится расписание трех пригородных электричек. Об этом сообщили в пресс-службе Пригородной пассажирской компании «Черноземье».

В субботу, 8 октября, поезд №6344 Лиски – Россошь отправится из Лисок на 12 минут позже, а прибудет в Россошь с опоздание в 15 минут.

В среду, 12 октября, изменится график двух электричек. Так, поезд №6399 Сагуны – Лиски прибудет в Лиски на 20 минут позже. Поезд №6415 Лиски – о.п. Плехановская отправится с задержкой в 20 минут, а прибудет на 14 минут позже.