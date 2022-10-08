Из-за ремонтных работ в Воронежской области изменили расписание электричек

Об изменениях предупредили в ППК "Черноземье" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из-за ремонтных работ на железнодорожных путях в Воронежской области изменится расписание трех пригородных электричек. Об этом сообщили в пресс-службе Пригородной пассажирской компании «Черноземье».

В субботу, 8 октября, поезд №6344 Лиски – Россошь отправится из Лисок на 12 минут позже, а прибудет в Россошь с опоздание в 15 минут.

В среду, 12 октября, изменится график двух электричек. Так, поезд №6399 Сагуны – Лиски прибудет в Лиски на 20 минут позже. Поезд №6415 Лиски – о.п. Плехановская отправится с задержкой в 20 минут, а прибудет на 14 минут позже.