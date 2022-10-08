В Воронеже 17-летняя девушка оказалась под колесами иномарки

В Воронеже «Хендай-Солярис» сбил 17-летнюю девушку. Подросток перебегала дорогу вне пешеходного перехода. ДТП произошло в микрорайоне Тенистый в 17.10 пятницы, 7 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

По данным ведомства, за рулем иномарки был 31-летний мужчина. Он ехал по улице Васильковая со стороны Октябрьской в сторону Тепличной. Девушка переходила дорогу справа налево по ходу движения автомобиля. С травмами ее доставили в медучреждение. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.