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Происшествия8 октября 2022 6:57

В Воронеже 17-летняя девушка оказалась под колесами иномарки

ДТП произошло вне пешеходного перехода
Мария Щербакова

В Воронеже «Хендай-Солярис» сбил 17-летнюю девушку. Подросток перебегала дорогу вне пешеходного перехода. ДТП произошло в микрорайоне Тенистый в 17.10 пятницы, 7 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

По данным ведомства, за рулем иномарки был 31-летний мужчина. Он ехал по улице Васильковая со стороны Октябрьской в сторону Тепличной. Девушка переходила дорогу справа налево по ходу движения автомобиля. С травмами ее доставили в медучреждение. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.