В Воронеже запустят «горячие линии» по вопросам отопления

Отопление появилось в 70% домов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С понедельника, 10 октября, в Воронеже начнет работать «горячая линия» по вопросам отопления. Горожане смогут позвонить в управы районов или управление ЖКХ. Об этом сообщили в мэрии Воронежа.

Там отметили, что номера не являются полноценным колл-центром: пока специалист принимает один сигнал о проблеме, второй звонящий будет слышать длинные гудки.

Отметим, сейчас отопление есть в 70% домов (3 313) и 95% социальных объектах (206 детских садов, 147 учебных и 135 лечебных заведений).

- Аварий на магистральных сетях и теплоисточниках не зафиксировано, пока все идет в штатном режиме, хотя темпы и не опережают показатели прошлого года, - рассказал мэр Вадим Кстенин в своем телеграмм-канале. - Пока погода благоприятствует коммунальщикам, однако на следующей неделе прогнозируется ее ухудшение.

Куда звонить:

- Управление ЖКХ: 228-32-76, 228-33-21;

- Коминтерновский район: 261-10-68;

- Советский район: 225-71-01;

- Железнодорожный район: 223-04-86, 269-71-98;

- Центральный район: 259-76-63, 259-76-51;

- Ленинский район: 206-91-52;

- Левобережный район: 249-09-71

Время работы выделенных телефонных линий: понедельник - четверг: 9.00 – 18.00; Пятница: 9.00 – 16.45; перерыв: 13.00 – 13.45.

Информацию об аварийных ситуациях на внешних сетях теплоснабжения можно круглосуточно передать по телефону единой дежурно-диспетчерской службы: 112.