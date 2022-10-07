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Общество7 октября 2022 17:20

Воронежский школьник снимается в фильме "Крылья"

Премьера пройдет накануне Дня Победы
Ирина КАЗАНИНА
Фото со страницы школы №13 в соцсети "Вконтакте"

Фото со страницы школы №13 в соцсети "Вконтакте"

Фото: Предоставлено

В Воронеже стартовали съемки фильма «Крылья». Фильм является 46 частью кинопроекта «Киноуроки в школе». Сегодня съемочная группа начала работу. У памятника Петру I в одноименном сквере в присутствии руководителя департамента образования и молодежной политики Олега Молосова киношники провели церемонию разбития тарелки.

Кстати, главную роль в фильме исполнит ученик из школы №13 Ленинского района Варварин Егор. Друзья и знакомые желают Егору удачи и творческих успехов.

Премьера фильма пройдет накануне 9 Мая.