Воронежский школьник снимается в фильме "Крылья"

Фото со страницы школы №13 в соцсети "Вконтакте" Фото: Предоставлено

В Воронеже стартовали съемки фильма «Крылья». Фильм является 46 частью кинопроекта «Киноуроки в школе». Сегодня съемочная группа начала работу. У памятника Петру I в одноименном сквере в присутствии руководителя департамента образования и молодежной политики Олега Молосова киношники провели церемонию разбития тарелки.

Кстати, главную роль в фильме исполнит ученик из школы №13 Ленинского района Варварин Егор. Друзья и знакомые желают Егору удачи и творческих успехов.

Премьера фильма пройдет накануне 9 Мая.