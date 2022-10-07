В Воронеже вор опередил хозяина и сдал его машину в утиль

В полицию с заявлением на пропажу автомобиля обратился 46-летний воронежец. Мужчина рассказал, что пока ходил в магазин пропал припаркованный у его дома старый автомобиль «Иж-2126020».

Оперативники провели расследование и восстановили картину преступления. Под подозрением оказался 46-летний местный житель, который промышлял сбором брошенных на улице машин и их последующей сдачей в пункты приема чермета.

- Однажды на улице Шишкова он обратил внимание на автомобиль «Иж-2126020», припаркованный у домовладения. Указанное транспортное средство, по мнению фигуранта, подходило под категорию брошенных: покрыто ржавчиной, спущены колеса, выбиты окна, - рассказали в пресс-службе полиции.

В начале октября мужчина нанял эвакуатор и с его помощью забрал машину, сдав ее в лом, а вырученные деньги потратил. В этом он признался задержавшим его полицейским.

Потерпевший в свою очередь сообщил, что длительное время не пользовался машиной и собирался сдать ее на металл, но не успел.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «кража», наказание по ней до пяти лет лишения свободы.