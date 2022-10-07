Неизвестный ограбил воронежскую пенсионерку на 243 тысячи

81-летняя жительница Новоусманского района сообщила в полицию об ограблении. Пенсионерка рассказала, что днем к ней в дом в селе Орлово постучали неизвестные мужчины, которые предложили купить текстиль. Один из них вызвался помочь донести покупку и вошел в дом. Когда женщина достала деньги, чтобы расплатиться, мужчина вырвал всю пачку и сбежал. Ущерб составил 243 тысячи рублей.

По описанию потерпевшей оперативники установили автомобиль «Лада Гранта» и фрагмент государственного регистрационного номера. Это позволило вычислить подозреваемого. Им оказался 42-летний житель Ставропольского края. Машину объявили в розыск и смогли задержать в короткий срок.

- Подозреваемый задержан сотрудниками полиции в Московской области. В отделе полиции он полностью признал свою вину, рассказал, что деньги потратил на личные нужды, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «грабеж». Мужчина находится в изоляторе временного содержания.