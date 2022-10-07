В Воронеже дали отопление в 70% жилых домов

Фото управы Ленинского района
Фото: Предоставлено
В Воронеже продолжается запуск систем отопления. По словам главы города Вадима Кстенина, аварий на магистральных сетях и теплоисточниках не зафиксировано:
- Пока все идет в штатном режиме, хотя темпы и не опережают показатели прошлого года.
К вечеру пятницы, 7 октября, в городе дали отопление в 3313 жилых домов, это чуть более 70 процентов от общего числа. Потеплело в 95 процентах первоочередных объектов соцсферы: 206 детсадах, 147 учебных и 135 лечебных заведениях.
Коммунальные службы продолжат работу по наладке оборудования и в предстоящие выходные. После этого останется отрегулировать системы на местах.
В мэрии пообещали закрепить ответственных людей по каждому району. Обо всех неполадках и проблемах горожане смогут сообщать с понедельника, 10 октября, по телефонам в управах и управления ЖКХ.
Управление ЖКХ: 228-32-76, 228-33-21;
Железнодорожный район: 223-04-86, 269-71-98;
Коминтерновский район: 261-10-68;
Левобережный район: 249-09-71;
Ленинский район: 206-91-52;
Советский район: 225-71-01;
Центральный район: 259-76-63, 259-76-51.
В крулосуточном режиме по вопросам аварийных ситуаций работает телефон 112.