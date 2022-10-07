В Воронеже дали отопление в 70% жилых домов

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

В Воронеже продолжается запуск систем отопления. По словам главы города Вадима Кстенина, аварий на магистральных сетях и теплоисточниках не зафиксировано:

- Пока все идет в штатном режиме, хотя темпы и не опережают показатели прошлого года.

К вечеру пятницы, 7 октября, в городе дали отопление в 3313 жилых домов, это чуть более 70 процентов от общего числа. Потеплело в 95 процентах первоочередных объектов соцсферы: 206 детсадах, 147 учебных и 135 лечебных заведениях.

Коммунальные службы продолжат работу по наладке оборудования и в предстоящие выходные. После этого останется отрегулировать системы на местах.

В мэрии пообещали закрепить ответственных людей по каждому району. Обо всех неполадках и проблемах горожане смогут сообщать с понедельника, 10 октября, по телефонам в управах и управления ЖКХ.

Управление ЖКХ: 228-32-76, 228-33-21;

Железнодорожный район: 223-04-86, 269-71-98;

Коминтерновский район: 261-10-68;

Левобережный район: 249-09-71;

Ленинский район: 206-91-52;

Советский район: 225-71-01;

Центральный район: 259-76-63, 259-76-51.

В крулосуточном режиме по вопросам аварийных ситуаций работает телефон 112.