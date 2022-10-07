Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 октября 2022 15:24

В Воронежской области может похолодать до -2

Заморозки прогнозируют в ночь на воскресенье
Ирина КАЗАНИНА
Днем будет солнечно и тепло

Днем будет солнечно и тепло

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Гидрометцентр России объявил в Воронежской области желтый уровень погодной опасности из-за вероятности тумана и заморозков на предстоящих выходных.

Белая пелена может затянуть отдельные районы уже предстоящим вечером, 7 октября. А заморозки вероятны в ночь на воскресенье, 9 число. Температура местами, согласно прогнозу, опустится до -2.

Тем временем Воронежский гидрометцентр пообещал на выходные продолжение бабьего лета – теплую, солнечную и сухую погоду.