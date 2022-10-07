В Воронежской области может похолодать до -2

Днем будет солнечно и тепло Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Гидрометцентр России объявил в Воронежской области желтый уровень погодной опасности из-за вероятности тумана и заморозков на предстоящих выходных.

Белая пелена может затянуть отдельные районы уже предстоящим вечером, 7 октября. А заморозки вероятны в ночь на воскресенье, 9 число. Температура местами, согласно прогнозу, опустится до -2.

Тем временем Воронежский гидрометцентр пообещал на выходные продолжение бабьего лета – теплую, солнечную и сухую погоду.