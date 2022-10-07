Воронежцам рассказали, что надо брать с собой мобилизованным

Воронежский военком Сергей Панков ответил на вопросы в прямом эфире Фото: из архива «КП»

7 октября военком Воронежской области Сергей Панков в прямом эфире ответил на вопросы жителей региона, касающиеся частичной мобилизации граждан. В последнее время в интернете часто идут споры о том, что надо брать с собой мобилизованным, а чем их обеспечат. Военком дал разъяснения на этот счет. В списке обязательных вещей он назвал паспорт, военный билет, повестку, водительские права (при их наличии).

- Ничего из обмундирования бать не надо, всем необходимым призванных обеспечат в части, - отметил Сергей Николаевич. –А вот от чего точно надо отказаться, так этот от мобильных телефонов с расширенными возможностями, которые способны определять местоположение человека.

По словам военкома, такая мера продиктована соображениями безопасности не только самого обладателя смартфона, но и его боевых товарищей.