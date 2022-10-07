Воронежский военком рассказал, кого из мобилизованных вернули домой

Фото Олега Рукавицына Фото: из архива «КП»

В ходе прямого эфира, который состоялся 7 октября, военком Воронежской области Сергей Панков ответил на наиболее распространенные вопросы о частичной мобилизации. Ранее в правительстве области сообщили, что, спустя несколько дней после начала мобилизации, домой вернулись 60 ошибочно призванных граждан. Отвечая на вопрос воронежцев о том, кто эти люди и в связи с чем их вернули, Сергей Панков отметил:

- Все, кто был призван в ходе частичной мобилизации в нашей области, призваны законно и уже приступили к тренировкам на военно-полевых базах. Вернули тех, кто либо не подлежит мобилизации, либо не подходит по обозначенным параметрам.

В качестве примера военком привел двух мужчин, которых вернули. На одного из них было заведено уголовное дело, второй не подходил по возрасту. После выяснения этих обстоятельств обоих отпустили домой.