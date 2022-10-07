В Воронежской области произвели более 650 тысяч тонн молока

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

По данным правительства Воронежской области, с начала 2022 года сельхозпредприятия региона произвели 656,6 тыс. тонн молока. Суточный объем реализации молока составляет 2,1 тыс. тонн. При этом средний надой молока на корову достигает 22,4 кг в сутки.

Рекордсменами признаны Каменский, Бобровский и Линскинский районы, где с одной коровы в сутки получат больше 25 кг молока.

По данным Воронежстата, за первые восемь месяцев этого года Воронежская область сохранила лидирующие позиции по производству молока крупного рогатого скота и занимает третье место в Российской Федерации и 1 место - в Центральном Федеральном округе.

На долю воронежских производителей приходится 4,5% российского молока. Надой молока на одну корову за 8 месяцев составил – 5776 кг, и это плюс 91 кг относительно уровня прошлого года.