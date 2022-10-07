Власти Воронежа назвали товары, которые закупят для мобилизованных

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Власти Воронежа определились с перечнем вещей, которые закупят и передадут мобилизованным горожанам. Об этом 7 октября сообщил мэр Вадим Кстенин в своем телеграм-канале 7 октября.

Ранее правительство РФ разрешило муниципалитетам направлять собственные бюджетные средства на поддержку военнослужащих. Было подписано соответствующее постановление. Оно вступает в силу 11 октября.

– Мы этой даты ждать не стали и по поручению губернатора Александра Гусева уже провели всю подготовительную работу, а также проконсультировались с депутатами Воронежской городской думы, заручились их полной поддержкой в реализации нашего нового права, – пояснил Вадим Кстенин.

Городские власти уже проработали с правительством Воронежской области перечень товаров, которые будет закупать именно из средств бюджета столицы Черноземья.

– С мест, где проводится боевое слаживание, мы получаем подтверждения, что Минобороны максимально обеспечивает наших ребят тем, что необходимо, но мы должны создать им более комфортные условия. Поэтому, в первую очередь, будем приобретать для них дополнительно аптечки, дождевики, перчатки, наколенники и налокотники, термобелье и т. д. Работаем с поставщиками, по многим позициям уже понимаем, где и что брать для мобилизованных воронежцев. Механизм закупки нам тоже понятен, - пояснил Вадим Кстенин.

Также он сообщил, что мэрия продолжит сбор заявок от Вооруженных сил, чтобы поэтапно закрыть «всю первоочередную потребность наших людей».

– После этого по согласованию с областными структурами сможем сосредоточиться на поиске других, в том числе, и технически сложных товаров из перечня, определённого государством, - добавил глава Воронежа.