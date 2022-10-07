В Воронежской области свыше 63 тысяч человек страдают психическими расстройствами

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По данным департамента здравоохранения Воронежской области, в 2021 году в регионе было зарегистрировано 63797 пациентов с диагнозом психические расстройства. Из них 45,4% –

женщины. При этом у более половины пациентов (56,9 %) выявлены психические расстройства непсихотического характера. Статистикой поделились в Воронежстате 7 октября.

Что касается возрастного интервала, то 21,8% от всех заболевших – дети от 0 до 14 лет; 4,5% – подростки 15-17 лет; 3,1% – молодежь 18-19 лет; 23,2% – люди 30-39 лет; 21,1% – граждане 40-59 лет. И в возрасте 60 лет и старше – 26,3% заболевших.

В течение 2021 года обратился впервые за помощью к медикам 6231 человек. Из них с впервые в жизни установленным диагнозом – 5926 жителей региона. С 2020 года число пациентов увеличилось на 1,2% и составило 271,3 в расчете на 100 тысяч населения (в 2020 году – 266 на 100 тысяч населения).

В 2021 году взято под диспансерное наблюдение 1625 пациентов с диагнозом психические расстройства, установленным впервые в жизни. Это на 2,2% больше, чем годом ранее. Показатель заболеваемости увеличился с 68,7 на 100 тысяч населения в 2020 году до 70,8 на 100 тысяч населения.

В конце 2021 года под диспансерным наблюдением находилось 21946 человек, получали консультационную помощь – 32836 человек.

К сожалению, среди обратившихся за помощью пациентов велика доля детей, подростков и лиц в возрасте 60 лет и старше. Чтобы обеспечить здоровый жизненный старт для детей и предотвратить психические расстройства в зрелости и старости необходимо укреплять психическое здоровье на протяжении всей жизни.