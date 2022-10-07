Под Воронежем мужчина чуть не зарезал брата за его нравоучения

Фото Михаила Фролова Фото: из архива «КП»

В Новоусманском районе полицейские задержали 66-летнего жителя поселка Воля, которого подозревают в попытке убийства собственного брата.

Накануне полицейские получили сообщение из больницы, куда доставили 60-летнего мужчину с ножевым ранением брюшной полости. Оказалось, что тот пострадал от руки своего старшего брата, с которым проживает в одном доме. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции, где он сделал признание.

- 5 октября текущего года 60-летний пострадавший вернулся домой после трудового дня и застал своего брата, ранее судимого за хулиганство, за очередным употреблением алкогольных напитков. Мужчине решил провести с родственником профилактическую беседу: он хотел, чтобы его брат перестал употреблять алкоголь и устроился на работу, - рассказали в полиции.

Но родственнику не понравились нравоучения - он схватил кухонный нож и вонзил его в живот младшего брата. Скорую пострадавшему вызвали соседи. Причиненный ему ущерб оценивается как тяжкий вред здоровью.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.