В Воронеже женщина, хотевшая найти работу, подарила мошенникам 150 тысяч рублей

Мошенники могут представиться кем угодно, чтобы потом снять в банкомате все деньги с карт доверившихся им людей. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

57-летняя жительница Коминтерновского района стала жертвой аферистов, когда искала работу. Она разместила соответствующее объявление на сайте. Ей позвонили незнакомцы, представившиеся работодателями. Они пообещали хорошую зарплату и убедили женщину за незначительную сумму якобы пройти дополнительную подготовку. На самом деле под предлогом перевода денег за обучение они узнали персональные данные и номер банковской карты. А когда выяснили еще и код, указанный в смс-сообщении, сразу сняли все сбережения женщины – 150 тысяч рублей.

- Жертва аферистов обратилась в полицию. Стражи порядка возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по ней – шесть лет лишения свободы. Всего 6 октября было девять сообщений о дистанционных мошенничествах и четыре хищения с банковских карт. Общий ущерб, нанесенный аферистами, составил около 4,5 миллионов рублей, - рассказали в региональном ГУ МВД.

Полицейские предупреждают: все мошеннические схемы заканчиваются одинаково - либо аферисты сами переведут деньги на свои счета, либо просят своих жертв самих провести операции в платежных терминалах. Для этого преступники представляются сотрудниками Центробанка, правоохранительных органов и даже агентами под прикрытием.

В случае звонков из банка лучше всего сбросить вызов и перезвонить по бесплатному номеру, указанному на оборотной стороне пластиковой карты. Кроме того, имейте в виду: полицейские никогда не привлекают людей для перевода каких-либо денег с целью поимки преступников и не используют их сбережения для оперативно-розыскной работы.

Если Вы стали жертвой мошенничества, немедленно обратитесь в ближайший отдел полиции или по телефону 02. Так вы резко повышаете шансы быстрого задержания преступников.