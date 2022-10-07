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Общество7 октября 2022 13:15

Воронежский Центр охраны животных объявил сбор средств

Деньги нужны на корма и лечение птиц и зверей
Ирина КАЗАНИНА
Фото Центра "Наша природа"

Фото Центра "Наша природа"

Фото: Предоставлено

Общественники из центра охраны животных «Наша природа» обратились к воронежцам с просьбой оказать финансовую помощь в связи с накопившимися у организации долгами. Много денег ушло на лечение и содержание птиц и зверей. В связи с этим Центр открывает сбор средств.

- Даже 50-100 рублей очень помогут нам, - говорят зоологи. - С миру по нитке — и необходимая сумма будет собрана!

Деньги нужны на покупку кормов: зерна для грызунов, сверчков, мышей и крыс, мучника, а также на расходные материалы. Кроме того, отправка орлана-белохвоста в Ленинскую область оценивается в 6 тысяч рублей, а рентген для 16 птиц – в 19,2 тысячи.

Подробности можно узнать в группе Центра в соцсети «Вконтакте».