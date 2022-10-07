В Воронежской области бизнесмен хранил контрафактные сигареты на 23 млн рублей

Фото регионального главка

В Павловском районе правоохранители обнаружили гараж, в котором хранились контрафактные сигареты на сумму свыше 23 млн рублей. Принадлежало это «добро» местному 51-летнему предпринимателю. Об этом в пятницу, 7 октября, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Выявили преступный факт сотрудники полиции совместно с коллегами из регионального УФСБ. При обысках в арендуемом подсобном помещении они нашли коробки с сигаретами. Всего у бизнесмена оказалось более 145 тыс. пачек сигарет различного ассортимента. Все без акцизных марок.

– Согласно заключению проведенной экспертизы, общая рыночная стоимость товара составила более 23 миллионов рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ, – рассказали в ГУ МВД по региону.