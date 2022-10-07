Воронежцы-двойники могут сообщить об ошибочном долге через сайт Госуслуги

Фото - УФССП по Воронежской области

Полные тезки должников, проживающие в Воронежской области, на которых числится чужой долг, могут оперативно решить проблему. В этом поможет новый сервис на портале Госуслуг. Об этом сообщили 7 октября в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по региону.

Для этого нужно воспользоваться услугой «Подача заявлений и ходатайств в Федеральную службу судебных приставов». В пункте «Кем вы являетесь в исполнительном производстве?» выбрать вариант «На мне числится чужой долг. Я хочу его оспорить».

В заявлении также необходимо указать номер исполнительного производства и сведения об отсутствии долга. В качестве доказательства загрузите скан документа, который позволит однозначно идентифицировать гражданина. Автоматически сформированное заявление поступит в ФССП России.

Кстати, есть еще один способ решить проблему с ошибочной идентификацией. На сайте ФССП в сервисе Интернет-приемная достаточно выбрать тему «Я двойник!». И заявители оперативно получают обратную связь от ведомства. На рассмотрение обращения, идентификацию гражданина, устранение нарушений и ответ заявителю отводится 2 дня. После получения идентификации пристав-исполнитель незамедлительно отменит все наложенные на гражданина ограничения, а в случае списания денег в банках, вернут средства.