В кризисные центры Воронежской области обратились 1119 беременных

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

За шесть месяцев текущего года в кризисных центрах и кабинетах медико-социальной поддержки Воронежской области помогли 1119 беременным жительницам Воронежской области.

В регионе помощь женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и столкнувшимся с проблемой репродуктивного выбора, оказывают пять центров и 34 кабинета медико-социальной поддержки беременных. Здесь можно бесплатно получить комплексную психологическую помощь, консультации юристов и социальных работников, информацию о пособиях и денежных выплатах, связанных с рождением ребенка.

Центры также помогают в трудоустройстве и поисках жилья для временного пребывания беременных женщин и матерей с детьми.

Также в регионе работает «горячая линия» по вопросам незапланированной беременности. Задать вопрос психологу или гинекологу женщины могут с 8:00 до 16:00 с понедельника по пятницу по телефону: 241-35-67.