Жительница Воронежской области заблудилась в Хоперском заповеднике

В азарте тихой охоты грибники теряют дорогу Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Еще один случай пропажи грибника рассказали в Хоперском заповеднике. 3 октября около 15 часов дня жительница районного поселка Новохоперский пошла в лес за грибами в районе хутора Замельничный. Вскоре женщина сообщила в службу спасения, что потеряла дорогу и не знает, где находится.

На поиски женщины отправились сотрудник Хопёрского заповедника старший госинспектор в области охраны окружающей среды Одинцов В.А и Начальник местной пожарной части ГУ МЧС Рябых С.Ю. Им удалось найти гражданку в этот же день поздно вечером и вернуть ее домой.

Напомним, это уже не первый случай, когда на территориях заповедников теряются грибники. На прошлой неделе таких случаев в Воронежском заповеднике было аж пять.