Воронежский руководитель управления СКР проведет личный прием граждан

12 октября в городе Лиски состоится прием граждан, который проведет руководитель следственного управления СКР по Воронежской области Кирилл Левит. Об этом сообщили в ведомстве.

Граждан ждут в следственном отделе по городу Лиски по адресу: ул. Чехова, д. 55. Прием начнется в 11.00. Предварительно записаться можно в рабочее время:

В аппарате следственного управления по Воронежской области (г. Воронеж) по телефонам:

8(473) 269-81-21,

8 (473) 269-81-09;

В следственном отделе по городу Лиски по телефонам:

8(47391) 4-63-50;

8 (47391) 4-96-90.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а в случае обращения от имени третьих лиц - документ, удостоверяющий их полномочия.

– Прием граждан осуществляется по вопросам, связанным с проведением доследственных проверок, расследованием уголовных дел, находящихся в производстве следственных органов следственного управления. Вместе с тем, граждане могут обратиться с жалобами на действия (бездействия) и процессуальные решения следственных органов, - пояснили в ведомстве.