Воронежцев приглашают на осенний спектакль

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

8 октября в библиотеке имени Никитина состоится концерт солиста вокальной студии «Феерия» Аркадия Игнатьева с участием автора-исполнителя Владимира Сапанюка.

В программе выступления - популярные песни 70-х: «Ты мне не снишься» из репертуара ВИА «Синяя птица», «Облака в реке», «В краю магнолий», «Говоришь мне», «Золотая лестница», «Поцелуй меня, удача». В исполнении Владимира Сапанюка прозвучат авторские стихи и песни.

Концерт пройдет на пл. Ленина, 2, в лекционном зале четвертого этажа в 15.00, 12+