В воронежском парке "Южный" установили детское оборудование

На детской площадке в парке «Южный» в Воронеже в рамках благоустройства установили новые элементы детского игрового оборудования. Это качели на пружине в виде ромашки-попрыгунчика, вертушки-чаши и игровой домик для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Эти элементы помогут детям укрепить вестибулярный аппарат и развить координацию движений, будут способствовать укреплению мышц.

Игровой домик также имеет интерактивное наполнение – он оборудован различными выключателями и полочками, ростовой меткой, которые позволят развить мелкую моторику у ребенка и следить за тем, как он подрастает.

Раньше в парке уже появились качели, горки и песочница.

В мэрии добавили, что уже в этом году детское оборудование установят и в сквере «Комсомольский».