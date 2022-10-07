Воронежские паралимпийцы завоевали еще три золота на международных Летних Играх

Станислав Кашаев. Фото: cspsk-vrn.ru

В Сочи на международных Летних Играх паралимпийцев еще три золота завоевали воронежские спортсмены. Победы на счету Станислава Кашаева, Аиды Бронской и Дарьи Майбородиной, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Для Дарьи Майбородиной это уже второе золото Летних Игр в Сочи. Напомним, она победила в плавании на 400 метров вольным стилем, а теперь стала первой на стометровке. Время Дарьи 1 минута 7,83 секунды. Второй стала Елена Клячкина из Московской области с результатом 1 минута 8,44 секунды, а бронзу завоевала москвичка Юлия Прошина - 1 минута 12,39 секунды.

Также победила в толкании ядра Аида Бронская. Свой лучший результат воронежская спортсменка показала в заключительной попытке, что говорит о ее отличной психологической устойчивости. Аида толкнула снаряд на 7 метров 95 см.

Аида Бронская. Фото: cspsk-vrn.ru

Третье золото в копилку нашего региона принес легкоатлет Станислав Кашаев. В толкании ядра он показал результат 8 метров 37 см. Вторым стал Вячеслав Калеев из Брянской области - 7 метров 97 см. Третье место у Антона Федулова из Тверской области - 7 метров 14 см.