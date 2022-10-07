В Воронеже пройдут Дни Израиля

Жителей столицы Черноземья пригласили на Дни Израиля. В культурной программе - спектакли, фильмы и выставки.

С 10 по 17 октября библиотека имени Никитина проведет презентацию книжно-иллюстративной выставки, представит тематическую экспозицию, а также покажет кинофильмы израильских режиссеров. 13 октября в 12.00 приходите на выставку "Израиль. История и люди" (пл. Ленина, 2, холл 2 этажа). В экспозиции представят издания об истории и культуре Израиля, о еврейско-русских культурных связях, а также книги израильских авторов. А с 10 по 16 октября можно посмотреть выставку плакатов "Алеф Бет" Евгения Добровинского.12+

13 и 15 октября в "Никитинке" состоятся кинопоказы. Короткометражный документальный фильм Майи Тиберман и Кинерет Хай-Гиллора 2019 года «Вместе поодиночке» рассказывает о волонтере Равит, которая целиком и полностью посвятила жизнь помощи людям: днем она готовит для сотен бездомных в Тель-Авиве, а по вечерам обнимает брошенных детей, чтобы помочь оставленным младенцам восполнить тактильный контакт. Когда ей исполняется 50 лет, она осознает, что не только детям нужны объятия, чтобы выжить. Драма Ницан Джилади 2015 года «Бумажная свадьба» поднимает серьезную гуманистическую тему: сложности взаимоотношений с окружающими людьми и стремление к независимости главной героини – 25-летней Хагит, умственно отсталой девушки. 12+

В театре драмы 11 октября Московский еврейский театр «Шалом» покажет премьерный спектакль "Моня Цакес - знаменосец" по одноименной повести Эфраима Севелы. Спектакль о том, как оставаться собой в самых невыносимых условиях. О жажде жизни и о ее ценности, кому бы она не принадлежала, вне зависимости от каких-либо отличий - национальных, религиозных, социальных, физических и ментальных. Это история молодого литовского еврея, попавшего в советскую армию. Рядовому Моне Цацкесу, который не умел и не хотел воевать, было суждено стать знаменосцем и пройти всю Великую Отечественную. Четыре года страшной катастрофы описаны глазами пылкого и ироничного молодого человека, который страстно хотел жить. В 19.00, 12+

12 октября в филармонии пройдет концерт Губернаторского эстрадно-духового оркестра "Шалом, друзья!". В программе мировые шедевры еврейских композиторов. Прозвучат киномузыкальные, инструментальные и вокальные композиции Леонарда Бернстайна, Джорджа Гершвина, Имре Кальмана, Кима Брейтбурга и других авторов. В 19.00, 12+

12 октября в музее имени Крамского откроется выставка «Ветхий. Вечный» - живописные и графические произведения XVI-XX веков, иллюстрирующие сюжеты Ветхого Завета. В экспозиции представлено около 30 репродукционных гравюр ведущих граверов Италии, Франции, Англии XVII-XX веков, выполненные по известным произведениям Рафаэля, Бассано, Артемизии Джентилески, Рубенса, Рембрандта, Ангелики Кауфман, а также подлинные живописные произведения мастеров нидерландской и голландской школ XVI-XVII веков.12+

13 октября в кинотеатре "Спартак" запланирован кинопоказ художественного фильма "Эсав" режиссера Павла Лунгина. Картина, вышедшая на экран в 2019 году, повествует о жизни и противостоянии двух братьев, которое не исчезнет, даже когда они станут взрослыми людьми и будут жить в разных странах. Якоб продолжит дело отца, будет печь хлеб. Эсав подростком покинет отчий дом под проклятия матери, пожелавшей ему жизни без близких и детей. Начало в 16.00. 12+