Сбер и «СК Выбор» подписали соглашение о расширении сотрудничества

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В церемонии подписания приняли участие заместитель председателя Центрально-Черноземного банка - управляющий Воронежским отделением СберБанка Денис Скребец и генеральный директор «СК Выбор» Александр Цыбань.

В фокусе соглашения — снижение ипотечного платежа в первые годы обслуживания кредита. По условиям программы финансирование для приобретения квартир в ЖК «Яблоневые сады» будет предоставляться клиентам по ставке от 4,7% на первые пять лет обслуживания кредита. Согласно «Господдержке 2020» размер первоначального взноса составляет от 15% стоимости недвижимости. Максимальный срок кредита - до 30 лет. Текущая ставка ипотеки по программе «Господдержка 2020» составляет 6,7% и доступна при оформлении услуги «Электронная регистрация права собственности», а также оформления страхования жизни и здоровья заёмщика в аккредитованных в СберБанке компаниях. Предложением можно возмользоваться до 31 декабря 2022 года.

В Воронежской области с января 2022 года более 2700 жителей воспользовались льготными условиями программы «Господдержка 2020» при оформлении ипотеки в Сбере.

Денис Скребец, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка - управляющий Воронежским отделением СберБанка:

«Сегодня мы видим активное развитие рынка недвижимости и высокий спрос у наших клиентов на приобретение квартир с использованием ипотечных кредитов по льготным условиям. Именно поэтому нами было принято решение о дополнительном снижении процентной ставки с нашим партнером «СК Выбор». Так условия жилищного крдитования станут еще доступнее и максимально выгодными. Уверен, что подписанное соглашение ещё больше укрепит наши партнёрские отношения и поможет обеспечить жителей Воронежа качественным и современным жильём, соответствующим самым высоким стандартам».