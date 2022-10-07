В воронежском парке «Дельфин» появилась стойка с пакетами для выгула собак

Фото со страницы парка "Дельфин", соцсети

Специальную стойку с пакетами для воронежцев, выгуливающих собак, установили в парке «Дельфин». Об этом сообщили организаторы на своей страничке в соцсети «Вконтакте».

Стойка расположена у входа в парк. Пользоваться ею можно с 7:00 до 22:00 ежедневно. Организаторы попросили бережно относиться к имуществу парка и соблюдать чистоту.

Кстати, подобная установка первая в общественных пространствах в городе. Горожане в комментариях уже поделились мнением, что инициатива могла бы быть полезна и в других парках и скверах.