В Воронеже автоледи на «Лада Гранта» протаранила припаркованный грузовик

Фото - ГУ МВД по региону Фото: Предоставлено "КП"

В Воронеже накануне около 23.30 у дома №52 по улице Лидии Рябцевой 34-летняя местная жительница на автомобиле «Лада Гранта» влетела в припаркованный грузовик. Об этом 7 октября сообщили в ГУ МВД по региону.

Женщина на легковом автомобиле ехала в сторону Московского проспекта. Она не справилась с управлением и буквально протаранила стоящую фуру DAF с полуприцепом.

В ДТП пострадал пассажир, 43-летний житель Воронежа. Он получил повреждения различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение. Полицией устанавливаются все обстоятельства произошедшего.