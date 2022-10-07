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Общество7 октября 2022 8:36

В Воронеже автоледи на «Лада Гранта» протаранила припаркованный грузовик

В итоге ее пассажира госпитализировали
Евгения ФРОЛОВА
Фото - ГУ МВД по региону

Фото - ГУ МВД по региону

Фото: Предоставлено "КП"

В Воронеже накануне около 23.30 у дома №52 по улице Лидии Рябцевой 34-летняя местная жительница на автомобиле «Лада Гранта» влетела в припаркованный грузовик. Об этом 7 октября сообщили в ГУ МВД по региону.

Женщина на легковом автомобиле ехала в сторону Московского проспекта. Она не справилась с управлением и буквально протаранила стоящую фуру DAF с полуприцепом.

В ДТП пострадал пассажир, 43-летний житель Воронежа. Он получил повреждения различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение. Полицией устанавливаются все обстоятельства произошедшего.