Еще пять жителей Воронежской области умерли от последствий коронавируса

Люди по-прежнему часто умирают от последствий COVID-19. Фото: Артем КИЛЬКИН

Вновь тревожную статистику огласили санитарные врачи. На утро пятницы, 7 октября, умерли от последствий COVID-19 пять человек. Напомним, на начало дня 6 октября смертей от этой причины было три, а до этого двое суток летальных исходов вообще не было. Коронавирус уже свел в могилу 8 474 наших земляка.

Немного увеличилось число заболевших за сутки. На утро 7 октября прибавилось 560 зараженных, 41 из них попал в больницу. На начало дня 6 октября их было чуть меньше – 557. Госпитализированы тогда были 69 человек. Всего с начала пандемии коронавирус диагностировали у 460 208 жителей Воронежской области.

Еще 1 676 человек выздоровели. На утро 6 октября победивших коронавирус в нашей области было гораздо меньше – 1 246. С начала эпидемии избавились от ковида 442 982 жителя Воронежской области.

В нашем регионе отменены почти все антиковидные меры безопасности. Остался только масочный режим в общественном транспорте и в госучреждениях, однако он носит рекомендательный характер.